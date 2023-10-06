6 أكتوبر يوم الردع.. جمال الشاعر: نصر أكتوبر أيقونة الانتصارات

خمسون عاما مرت على الانتصار الحربي العربي الوحيد في التاريخ الحديث، وهو نصر أكتوبر 1973 الذي حققه الجيش المصري بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات على اسرائيل، وبهذه المناسبة يشارك الأدباء والشعراء والكتاب والمفكرين آثر ذلك الانتصار على المشهد الثقافي.

قال الإعلامي جمال الشاعر، مؤسس قناة النيل الثقافية، إن نصر أكتوبر سيظل هو أيقونة الانتصارات والانجازات والاحساس بالعزة والكرامة، لأنها بالفعل كانت حرب رائعة.

وأضاف «الشاعر»، خلال تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إنه بصفة شخصية حضر وهو في المرحلة الثانوية معركة الطائرات الجوية في المنصورة يوم 14 أكتوبر، موضحا أنه من «دكرنس» وهي في محيط المنصورة وكان مع زملائه يذاكرون في المزارع وشاهدوا الطائرات الإسرائيلية فوق رؤوسهم.

وتابع، أنه عاش لحظات انتصار الجيش المصري، مشيرا إلى سقوط طائرتين للعدو بالقرب من بلده دكرنس، مؤكدا أن حرب أكتوبر جزء من التاريخ ونقطة لا تنسى في حياته.

وأردف، أن الإعلام عمل تموية إعلامي قبل الحرب وخطة خداع إعلامي استراتيجي، مشيرا إلى أن التجهيز للحرب إعلاميا أخذ وقت طويل من الإعلاميين والمثقفين بقيادة عبدالقادر حاتم.

ولفت الشاعر، إلى أن المقاتل المصري حول الانكسار في هزيمة 67 إلى الانتصار في نصر 73، مشددا على أننا يجب أن نوضح للعالم التاريخ الصحيح لتفاصيل حرب أكتوبر للعالم، ويجب أن يكون للمثقفين دور مهم في هذه المسألة.