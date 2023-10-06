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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الفلسطينية تدين بشدة هجوما إرهابيا ضرب سوريا

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، بشدة الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بحمص في سوريا، وتقدمت بتعازيها الحارة للجمهورية العربية السورية الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا، ولأسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - وقوف دولة فلسطين إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة الإرهاب، وثقتها بقدرتها على هزيمته، متمنية لها كل الأمن والاستقرار والازدهار.

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