أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، بشدة الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بحمص في سوريا، وتقدمت بتعازيها الحارة للجمهورية العربية السورية الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا، ولأسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - وقوف دولة فلسطين إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة الإرهاب، وثقتها بقدرتها على هزيمته، متمنية لها كل الأمن والاستقرار والازدهار.
بوابة العرب
الخارجية الفلسطينية تدين بشدة هجوما إرهابيا ضرب سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، بشدة الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بحمص في سوريا، وتقدمت بتعازيها الحارة للجمهورية العربية السورية الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا، ولأسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، بشدة الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بحمص في سوريا، وتقدمت بتعازيها الحارة للجمهورية العربية السورية الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا، ولأسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.