الخارجية الفلسطينية تدين بشدة هجوما إرهابيا ضرب سوريا

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 02:19 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، بشدة الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بحمص في سوريا، وتقدمت بتعازيها الحارة للجمهورية العربية السورية الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا، ولأسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - وقوف دولة فلسطين إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة الإرهاب، وثقتها بقدرتها على هزيمته، متمنية لها كل الأمن والاستقرار والازدهار.