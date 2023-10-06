خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 01:15 م

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

وأعرب الملك سلمان في برقيته حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية / واس/ عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.