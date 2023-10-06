نائب رئيس اتحاد العمال: نرفض وصاية البرلمان الأوروبي على المصريين

أعرب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن رفضه لادعاءات البرلمان الأوروبي والتى تُطالب على غير الحقيقية بنزاهة الانتخابات الرئاسية والإفراج عن أحد المسجونين بحكم قضائي معتبرًا أن هذه المطالب تدخل سافر فى الشأن المصري ومحاولة لفرض الوصاية من جديد.



وشدد «البدوي» على أن الأكاذيب التى يسعى هذا البرلمان لترويجها ضد مصر منذ فترة ليست بالقليلة الهدف منها تشويه سمعت مصر لصالح جماعات أياديها ملوثة بدماء المصريين وتريد إعادتها للمشهد السياسى من جديد.



وأضاف «البدوي» أنهم يعرفون جيدًا بأن من يشرف على الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة ولا مجال لوجود لمثل هذه الادعاءات.



وفي النهاية دعا البدوي جميع المصريين إلى ممارسة حقهم الدستوري والخروج للتصويت يوم الانتخابات حتى يعرف المجتمع الدولي أن المصريين قادرين على انتخاب من يحافظ على الدولة المصرية ويساهم فى تنميتها ويرفضون وصايتهم.