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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع شخص وإصابة 356 آخرين في إعصار "كوينو" بتايوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن مقر عمليات الطوارئ مصرع شخص وإصابة 356 آخرين جراء إعصار "كوينو" الذي ضرب جنوب تايوان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

 وأشار المصدر نفسه إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن أكثر من 368300 عائلة بسبب الإعصار. كما تم تعليق إمدادات المياه مؤقتا لـ3500 أسرة.

وضرب الإعصار "كوينو" جنوب تايوان مساء الخميس وعبر الجزيرة من الشرق إلى الغرب.

ويبتعد الإعصار حاليا عن الجزيرة ويتجه نحو هونغ كونغ وساحل مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

وأدى إعصار "هينامنور" الذي ضرب تايوان الشهر الماضي إلى إلغاء 39 رحلة جوية وأكثر من 100 خدمة عبّارة في مختلف أنحاء البلاد، وإجلاء أكثر من 600 شخص في المناطق الأكثر تأثرا بالظروف الجوية.

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مصرع شخص إصابة 356 إعصار كوينو تايوان
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