بعد مصرع ربة منزل وإصابة أخرى.. إخلاء عقار العمرانية المنهار جزئيا تمهيدا لإزالته

أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع حي العمرانية العقار رقم 20 شارع زكي سعيد من عدوي سليم من قاطنيه تمهيدا لازالته نفاذا لقرار الإخلاء الإداري رقم 101لسنة2023 الصادر من لجنه المنشات الايلة للسقوط، وذلك عقب انهيار سقف العقار مما تسبب في مصرع ربة منزل وإصابة أخري.

كانت البداية بتلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أجزاء من سقف العقار رقم 20 شارع زكي سعيد من عدوي سليم بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وبالتنسيق مع حي العمرانية وبالفحص تبين سقوط أجزاء من سقف العقار علي سيدتين مما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الأخري وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابة إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وبتشكيل لجنة المنشات الايلة للسقوط والتي أصدرت قرار الإخلاء الإداري رقم 101لسنة2023 للعقار من القاطنين تمهيدا لازالته بالقرار رقم 70لسنة 2023 لخطورتة الداهمه على ارواح المواطنين والقاطنين والعقارات المجاوره وجري تنفيذ قرار الاخلاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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