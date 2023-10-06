طارق الطيب: الكاتب «يون فوسَّه» اسم يستحق الاهتمام

قال الأديب طارق الطيب: في كل عام أضع بعض التخمينات لمن سيكون الفائز بجائزة نوبل في الآداب، وهي تكهنات صعبة قد تصدف، وقد تصدق كما حدث من بعض الزملاء، وقد أعلنت الأكاديمية السويدية بعد ظهر اليوم الخميس في ستوكهولم عن حصول يون فوسَّه على جائزة نوبل في الآداب لعام 2023.



سمعت باسم يون فوسَّه من قبل، لكني لم أنتبه له كثيرا، رغم مسرحياته التي عرضت في أكبر مهرجان مسرحي سنوي في سالزبورج، ورغم إقامته في هاينبورج في بيت ثانٍ قريب عند الدانوب في النمسا لا يبعد أكثر من 50 كيلو مترا من فيينا، وقد مُنحت الجائزة هذا العام بمبلغ أحد عشر مليون كرونة سويدية( 955 ألف يورو)، أي بزيادة مليون كرونة عن العام الماضي.

وأضاف، استعنت أكثر في التعرف علي يون فوسَّه عن طريق اللغة الألمانية من ما نُشر في صحافة اليوم في النمسا وما شاهدته في التلفزيون باللغة الألمانية وما وجدته على صفحات جوجل باللغة الألمانية أيضا.

وجدت غلافين بالعربية من أعمال الكاتب: (ثلاثية) و (صباح ومساء) روايتان من ترجمة شيرين عبد الوهاب وأمل رواش. لكني وجدت أعمالا كثيرة له مترجمة إلى الألمانية، وهذا مفرح لي كلغتي الأجنبية الأولى.

كانت هذه جولة سريعة مني للتعرف على يون فوسَّه كاسم يستحق الاهتمام.

ولد فوسَّه في 29 سبتمبر 1959 في هاجيسوند بالنرويج، وهو أحد أهم الأصوات في الأدب النرويجي المعاصر ويعتبر أشهر كاتب مسرحي نرويجي بعد هنريك إبسن، وقد اكتسب شهرة عالمية منذ التسعينيات من خلال العروض الأولى لأكثر من 20 عملاً دراميًا.

في بداية حياته المهنية، نشر بشكل رئيسي دواوين شعر وروايات، لكنه يعتبر الآن أحد الكتاب المسرحيين الأكثر شهرة وإنتاجا. وله أكثر من 50 عمل أدبي. تُعرض مسرحياته الآن في جميع أنحاء العالم وتُرجمت إلى أكثر من 40 لغة. وقد تَرجم فوسَّه نفسه أعمال فرانز كافكا، وجورج بوشنر، وتوماس بيرنهارد، وبيتر هاندكه، وسارة كين إلى اللغة النرويجية.

تشمل أعماله العديد من الأنواع: مسرحيات وروايات وكتب أطفال وترجمات. رواياته هي التي أسرت الجمهور الناطق باللغة الألمانية. تم نشر "ثلاثية" له في عام 2016، وهي عبارة عن سلسلة من القصص عن الحب والضعف مستوحاة من الزوجين أليدا وأسلي.

مع صدور "الاسم الآخر" Der Andere Name بدأ عمله الرائع المكون من سبعة أجزاء باللغة الألمانية في عام 2019.

حصل يون فوسَّه في عام 2007 على وسام الفارس (وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي)، كما صنفته صحيفة ديلي تلغراف في المرتبة رقم 83 في تصنيفها لعام 2007 لأفضل 100 من "عباقرة على قيد الحياة".

كاتب مسرحي متميز

وأوضح الباحث الأدبي والأكاديمي أندرس أولسون بعد الإعلان أنه باعتباره أحد "الكتاب المسرحيين الأكثر شهرة في عصرنا"، فهو يجمع بين "التجذر في لغة وطبيعة أصوله النرويجية وكذلك في التقنيات الفنية الحديثة". يتمكن فوسَّه بموهبته من الوصول إلى جوهر "القلق والتناقض الإنساني". و"نظرًا لقدرته على استحضار فقدان التوجه الإنساني؛ فهو يعتبر مبتكرًا ليس فقط في المسرح الحديث."

جيل الكتاب الذي ينتمي إليه يون فوسَّه أدخل ما بعد الحداثة إلى النرويج في الثمانينيات، ويتناقض هذا الأسلوب بشكل واع مع الحركة النقدية الاجتماعية في السبعينيات. في حالة فوسَّه، لا يتجلى هذا في ميل للتناص، بل في ميل للدين. تظهر منطقته الأصلية في غرب النرويج أيضًا بشكل متكرر في نصوصه. أعماله-التي كانت مكتوبة بشكل رئيسي في نينورسك- غالبا ما تبدو معتمة كئيبة، وشعره يعتمد جزئيا على جورج تراكل.

من الواضح أنه يفضل في رواياته أسلوب السرد الشخصي، حيث لا يوجد راوٍ عليم ويتم تضفير الأحداث فقط من خلال عيون الراوي بضمير المتكلم. وهذا واضح جدًا في قصة "صباح ومساء" (Morgon og kveld, 2001, German 2003) والعمل مترجم أيضا إلى العربية من قبل شيرين عبد الوهاب وأمل رواش، وفيه يروي صياد يحتضر لامرأة عجوز تعتني به قصة حياته، وقبل كل شيء، قصة الحب بينه وبين زوجته التي ماتت قبله. على الرغم من الموضوع الكئيب، تمكن فوسَّه من السماح لشيء من الضوء أن يتألق من خلاله بعيدًا عن التدين المتطفل. في روايتهMelancholia I المترجمة إلى الألمانية في 2001، والمكتوبة كجزء أول في 1995 بالنرويجية Melancholia I، وكجزء ثانٍ: Melancholia II في 1996) يصف فوسَّه حياة الرسام المضطرب عقليًا لارس هيرترفيج)

تركز أعماله الدرامية، مثل رواياته، على اللقاءات بين الأشخاص التي يمكن أن تجلب الأبطال إلى فهم جديد لبعضهم البعض.

جلبت النصوص المسرحية للمؤلف، الذي عاش في بيرغن منذ السبعينيات، نغمة جديدة مزعجة للدراما المعاصرة. قال فوسَّه ذات مرة إن المكان الذي نشأ فيه "كان هادئًا للغاية، في المضايق والجبال، خاصة في الشتاء". "الناس لا يتحدثون كثيرًا. عندما يقولون شيئًا ما، يكون الأمر مليئًا بالسخرية. وهذا له علاقة كبيرة بلغتي."

حصل فوسَّه على عدد لا يحصى من الجوائز، بما في ذلك جائزة إبسن الدولية والجائزة الأوروبية للأدب. وقال في مقابلة: "ليس لدي أي رغبة في أن يُنظر إلي على أنني أحد المشاهير، وبالتالي أعيش نوعًا من الحياة المزدوجة في الوقت الحالي. بالطبع أنا سعيد بالنجاح، لكنني لست بحاجة إليه بالضرورة".

مثل سلفه الأدبي النرويجي تارجي فيساس، يجمع فوسَّه بين الروابط المحلية القوية، اللغوية والجغرافية، مع التقنيات الفنية الحديثة. يسمي صموئيل بيكيت وتوماس برنهارد وجورج تراكل كأقاربه المختارين.

من أعماله المسرحية:

1. ولن نفترق أبدًا (1994)

2. الاسم (1995) – جائزة إبسن الوطنية (1996)، جائزة نيستروي (2000)

3. هناك شخص آخر قادم (1996)

4. الطفل (1996)

5. الأم والطفل (1997)

6. الابن (1997)

7. الليل يغني أغانيه (1997)

8. يوم الصيف (1999)

9. الرجل الجيتار (1999)

10. حلم في الخريف (1999)

11. زيارة (2000)

12. الشتاء (2000)

13. جميلة (2001)

14. اختلافات الموت (2001)

15. ليلا (2003)

16. النوم (2005)

17. رامبوكو (2006)

18. الظل (2006)

19. أنا الريح (2007)

20. الموت في طيبة، العرض الأول: 2010 ضمن مهرجان سالزبورغ. إنه ملخص لثلاث مسرحيات لسوفوكليس.

من أعماله الروائية:

1. الأحمر والأسود (1983)

2. حزن (ميلانخوليا الأول والثاني، 1995/96) – جائزة ميلسوم

3. صباح ومساء (2000)

4. هذه هي أليس (2003)

5. ثلاثية. الأرق، أحلام أولاف، تعب المساء. ترجمه من النرويجية هينريش شميدت هنكل. روفولت، هامبورغ 2016. (ثلاثيات، 2014)

6. الاسم الآخر (2019)

7. أنا آخر (2022)

8. بلا نوم (2008)

وله أيضًا العديد من أعماله الشِعرية



