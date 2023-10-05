الدوري الأوروبي.. أوباميونج يقود هجوم مارسيليا أمام برايتون

أعلن الإيطالي جينارو جاتوزو، المدير الفني لفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف مارسيليا، اليوم الخميس، نظيره برايتون على ملعب أورانج فيلودروم، في المباراة التي تنطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود المخضرم الجابوني بيير إيمريك أوباميونج هجوم مارسيليا أمام برايتون، كما يتواجد المغربي أمين حارث في التشكيل الأساسي، على أن يجلس مواطنه عز الدين أوناحي على مقاعد البدلاء.

تشكيل مارسيليا

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: كلاوس - مبيمبا - بيلاردي - موريللو

خط الوسط: أمين حارث - فيرتو - رونجير - كوريا

وفي الهجوم: أوباميونج - ندياي.

ويحتل مارسيليا، وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات الدوري الأوروبي برصيد نقطة وحيدة، فيما يتذيل برايتون الترتيب بلا نقاط.