على السباعي: الترجمة هي الجسر العابر بنا إلى الأدب العالمي

قال القاص على السباعي، "إن الكاتب النرويجي " جون فوس"، الذي حصد جائزة نوبل في الأدب لهذا العام ٢٠٢٣، قرأت له بعض المسرحيات والقصص التي وفرتها لنا بعض الترجمات إلى اللغة العربية ولولاها ما كنت قد اطلعت على أعماله فهي الجسر العابر بنا إلى الأدب العالمي، وقرأت روايته الأولى " أحمر وأسود ".

وأضاف في تصريح خاص للبوابة نيوز، حيث بدأ جون فوس مسيرته الابداعية منذ ما يقرب الأربعين عامًا، انفقها في كتابة الروايات والمسرحيات والقصائد والقصص والمقالات والكتب الخاصة بالأطفال، علما إنه ولد عام 1959، واعتمد بصورة كبيرة على أسلوب أصبح يعرف باسم “أسلوب الحد الأدنى ".

وتابع السبعي ، تتضمن كتاباته فيما قرأته له، إنه إعتمد على أسلوب تغيير المستويات في كتابة للمسرحيات وعكس المشاهد والانعكاسات ، بالضبط تماما إنه عمد إلى عكس الدراما سريعة الوتيرة جاء ذلك على هامش إعلان الأكاديمية السويدية بفوز الكاتب النرويجي "جون فوس" بجائزة نوبل للآداب لهذا العام 2023 لمسرحياته ونثره المبتكر الذي يمنح صوتا لما لا يمكن قوله, والجائزة السنوية تمنح منذ سنة 1901 لكاتب قدم قلمه خدمات إنسانية كبرى خلال عمل أدبي وأظهر مثالية قوية بحسب تعبير "ألفريد نوبل" فى وصية المؤسسة لهذه الجائزة، وتدار الجائزة من قبل مؤسسة نوبل وتمنحها لجنة تتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الأكاديمية السويدية.

وسوف يحصل الفائز على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغ من المال، ومكافأة مالية يعادل 11,659,016 كرونة سويدية، وشهادة مقدمة من ملك السويد مباشرةً، في احتفال ضخم.