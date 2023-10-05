رئيس مدينة مطروح: تأمين التيار الكهربائي بمنطقة الكيلو 4 المتضررة من السيول

شدد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، ضرورة تأمين التيار الكهربائي بالأعمدة وأكشاك المحولات في منطقة الكيلو 4 المتضررة من السيول، وذلك بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة.

وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح ميدانيًا مع المعدات وسيارات مجلس المدينة وفرق الطوارئ رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدولي والشوارع الرئيسية والميادين العامة منطقة الكيلو 4، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وادارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس الغير مستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وأعلن عبد المجيد عن رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الادارات الخدمية بمجلس المدينة نظرا للامطار والسيول التي ضربت مرسي مطروح منذ ليلة أمس من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة بمنطقة الكيلو 4 طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح علي تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح، وذلك في اطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياة.

وأوضح عبد المجيد بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الامطار خاصة بمنطقة الكيلو 4 مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

ووجه رئيس المدينة لادارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري رفع تجمعات مياه الامطار والسيول في نطاق محل عمله من خلال المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الامطار بنطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربًا، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الارصاد الجوية.

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنوية عبر صفحة المدينة الرسمية للتنبية بما يستجد.

تأمين التيار الكهربائي بمنطقة الكيلو 4 المتضررة من السيول

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