تفاصيل لقاء محمد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وأنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، العلاقات بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويتسق مع أولويات التنمية والازدهار المستدام للبلدين.

واستقبل رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء الماليزي اليوم والذي نقل إليه تحيات السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان، مسارات التعاون والفرص الطموحة لبناء شراكات مثمرة بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية دولة الإمارات وماليزيا وتوجههما نحو التنمية المستدامة والازدهار لتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما، مؤكدين في هذا السياق الاهتمام المتبادل بدفع التعاون ضمن التوجه نحو إقامة شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

كما بحثا عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.