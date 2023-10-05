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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس اتحاد الصحفيين العرب: مصر لها فضل على كل العرب

رئيس اتحاد الصحفيين
رئيس اتحاد الصحفيين العرب
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قال مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، أن العراق يعجز عن شكر مصر والشعب المصري لما قدموه في حرب العراق ومساندة الدولة العراقية وقت محنتها.

وأضاف مؤيد اللامي، خلال كلمته الختامية باجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب بنقابة الصحفيين، أن المصريين أصحاب فضل على كل العرب، مشيرًا إلى أن الموظفين المصريين والعمال هم من كانوا يسيرون أمور العراق أثناء محنته، مؤكدا على أن العراق لا ينسى ما قدمته مصر له أبدا.

وأكد رئيس اتحاد الصحفيين العرب، أن الدولة العراقية لولا المصريين ما كانت على ما هي عليه الآن، لذلك نحن سعداء أن نكون في ضيافة مصر اليوم وفي نقابة الصحفيين المصرية.

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رئيس اتحاد الصحفيين مصر
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