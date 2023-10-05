صلاح يتصدر قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر

تصدر الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب فى شهر سبتمبر ببطولة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".



وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر الماضى، كالتالى:

-محمد صلاح - ليفربول.

-بيدرو نيتو - وولفرهامبتون.

-جارود بوين - وست هام.

-جوليان ألفاريز - مان سيتي.

-أولي واتكينز - أستون فيلا.

-كيران تريبيير - نيوكاسل.

-سون - توتنهام.



وشارك محمد صلاح مع ليفربول، في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي خلال شهر سبتمبر، وأحرز هدفين وصنع هدفين.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم، برصيد 16 نقطة.