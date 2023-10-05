ads
الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الأسقفية مهنئًا بذكرى نصر أكتوبر: حرب غيرت التاريخ

المطران الدكتور سامي
المطران الدكتور سامي فوزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وجموع المصريين بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال رئيس الأساقفة في بيان له اليوم الثلاثاء إن حرب أكتوبر المجيدة كانت الحرب التي غيرت التاريخ وأنتجت أبطالًا نفتخر بهم حتي اليوم لدفاعهم وحمايتهم للوطن، مضيفًا: هذا الاحتفال يؤكد مدى قوة الروح الوطنية بداخلنا.

وأكد رئيس الأساقفة إن الجيش المصري رغم مرور تلك السنوات مازال يتمتع بروح نصر أكتوبر ويقدم للوطن أبطالًا يدافعون عن الوطن.

وصلى رئيس الأساقفة أن يحفظ الله مصر وأن تظل روح النصر مستمرة في قيادة البلاد وتطورها.

ads
الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد
ads