دوري أبطال أوروبا| برشلونة يفوز على بورتو ويخسر جافي وليفاندوفسكي

خطف فريق برشلونة الإسباني، انتصارًا ثمينًا خارج الديار على بورتو البرتغالي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدراجاو، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد، فيران توريس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول من صناعة إلكاي جوندوجان.

وجاء هدف توريس بعدما حل بديلًا في الدقيقة 34 بدلًا من البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البلوجرانا، الذي تعرض لإصابة قوية غادر على إثرها أرضية الميدان.

وشهدت المباراة، طرد بابلو جافي لاعب خط وسط الفريق الكتالوني في الدقيقة 90+3، ليتأكد غيابه عن مواجهة الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، اعتلى برشلونة صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة بمجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد بورتو عند 3 نقاط في مركز الوصافة، متساويًا مع شاختار الأوكراني صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل الترتيب رويال أنتويرب البلجيكي بلا نقاط.