دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام نيوكاسل

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نيوكاسل بملعب سان جيمس بارك، حيث تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ البي إس جي بالقوة الضاربة، إذ يقود الهجوم كيليان مبابي، رفقة البرتغالي جونسالو راموس، راندال كولو مواني، وعثمان ديمبلي.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة نيوكاسل

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: عثمان ديمبلي - أوجارتي - زائير إيمري

وفي الهجوم: كولو مواني - جونسالو راموس - كيليان مبابي.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب المجموعة السادسة بمجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، أما نيوكاسل يأتي في مركز الوصافة بنقطة وحيدة، بينما ميلان الإيطالي يحتل ميلان المرتبة الثالثة بنفس النقطة، فيما يتذيل بوروسيا دورتموند الألماني الترتيب بلا نقاط.