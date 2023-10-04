استطلاع: انقسام في الولايات المتحدة بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أظهر استطلاع للرأي أنه في حين أن غالبية الأمريكيين يؤيدون إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، فإن الانقسام الحزبي حول هذه القضية يتزايد مع انقسام الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي حول ما إذا كان سيتم إرسال المزيد من المساعدات إلى كييف أم ستتوقف.

وكشف استطلاع أجراه مجلس شيكاجو للشؤون العالمية، الذي صدر نتائجه اليوم الأربعاء أن 61% من الأمريكيين يؤيدون إرسال مساعدات اقتصادية لأوكرانيا، وأن 63% يؤيدون إرسال أسلحة وإمدادات عسكرية إلى كييف، بحسب ما أوردت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، كما أظهر الاستطلاع أن الجمهوريين أقل ميلا إلى تأييد أي من النوعين من المساعدة لأوكرانيا، إذ قال 47 بالمئة إنهم سيدعمون المساعدة الاقتصادية، وقال 50 بالمئة إنهم سيدعمون المساعدات العسكرية.

وعلى الجانب الآخر من الحزب، كان الديمقراطيون أكثر ميلًا إلى تأييد المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا، بنسبة 76% و77% على التوالي. ومن المرجح أيضًا أن يدعم المستقلون كلا النوعين من المساعدات، حيث قال 58% إنهم سيدعمون المساعدات الاقتصادية، بينما قال 60% إنهم سيدعمون المساعدات العسكرية.

وبشكل عام، انخفض دعم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية. وفي مارس 2022 - بعد شهر واحد من العملية - أيد 78% من الأمريكيين إرسال مساعدات اقتصادية، وأيد 79% إرسال مساعدات عسكرية.

وكانت الانقسامات الحزبية حول هذه القضية أيضًا أضيق في ذلك الوقت، حيث دعم 95% من الديمقراطيين، و75% من المستقلين، و74% من الجمهوريين المساعدات الاقتصادية، و83%، و76%، و80% على التوالي، يؤيدون المساعدة العسكرية، وبينما يؤيد الأمريكيون إلى حد كبير إرسال المساعدة إلى أوكرانيا في شكل مساعدات نقدية وعسكرية، فإن معظمهم ما زالوا يعارضون إرسال قوات أمريكية. وقال 26% فقط إنهم سيؤيدون إرسال قوات إلى البلاد.

يأتي ذلك خلال لحظة محورية في النضال من أجل الموافقة على مساعدات إضافية لأوكرانيا في مجلس النواب، ولم يتم تضمين الأموال في مشروع قانون تمويل حكومي قصير الأجل أدى إلى تجنب الإغلاق في نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من طلب تمويل إضافي قدمه البيت الأبيض والديمقراطيون، وحذر البيت الأبيض يوم الثلاثاء من أنه قد تكون هناك تداعيات إذا لم يوافق الكونجرس على مساعدات إضافية لأوكرانيا.