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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نواب تنسيقية الأحزاب يحصدون 8 مقاعد في انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

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أسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن حصاد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمجلس ل ٨مقاعد فى انتخابات هيئات المكاتب لدور الانعقاد الرابع ، حيث فاز ٤ نواب بـ٤ مقاعد لوكالة اللجان، و٤ نواب لأمانة السر .

انتهت انتخابات اللجان النوعيه بفوز، النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والنائب محمد السباعى بوكالة لجنة الزراعة والري، والنائب عمرو عزت بوكالة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والنائب محمد فريد بوكالة  لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعى.
وعلى مقاعد أمناء سر اللجان النوعية فاز كل من ، النائب محمود القط بأمانة سر لجنة لجنة الثقافة والإعلام ،والنائب أكمل نجاتى بأمانة سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والنائبة نهى زكى  بأمانة سر  لجنة القوى العاملة، والنائب محمد عمارة بأمانة سر لجنة الشباب والرياضة.

يذكر أن مجلس الشيوخ إستانف جلساته صباح اليوم الأربعاء ، لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بعد دعوة الأعضاء الراغبين أمس في تعديل الانضمام لعضوية اللجان النوعية، تسجيل رغباتهم لدى الأمين العام للمجلس.
 

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