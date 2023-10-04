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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. هاني تمام: سيدنا النبى محمد علمنا حب الوطن من الشرع

الدكتور هاني تمام،
الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
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قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنّ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة المكرمة، إلي المدينة المنورة، وكان يقول: "اللهم حبب لنا المدينا كما حببتنا فى مكة".

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس: "سيدنا النبى حب المدينة المنورة حب شديد وضرب لنا مثل رائع فى حب الوطن والانتماء إليه"، مستشهدا بحديث أنس بن مالك حين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفرٍ، فنظر إلى ‌جُدُرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. 

واستكمل: "النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  علمنا حب الوطن، وما كان يفعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،  كان خير دليل على مشروعية الوطن، اى أن حب الوطن من الشرع، ومن لا يحب وطنه يخالف الشرع الشريف". 

 

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الدكتور هاني تمام بجامعة الأزهر فضائية الناس
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