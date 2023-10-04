السبت.. المركز القومي للمسرح يناقش عرض "سيدتي أنا"

يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ برئاسة الفنان إيهاب فهمي، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"سيدتي أنا"، في السادسة من مساء السبت المقبل، الموافق ٧ أكتوبر الجاري، بالمسرح القومي، قبل بداية العرض مباشرة وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي.

وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

يتحدث فيها الناقد المسرحي الدكتور سيد الإمام، والناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية رشا زيدان.

العرض المسرحى "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور، أيمن الشيوي، دراماتورج وإخراج محسن رزق.

يشارك في بطولةالعمل الفنانين داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد الدسوقي، ‏ومجموعة من نجوم المسرح القومي.