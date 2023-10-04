أبو الغيط: مصر حققت الهدف الاستراتيجي بنجاح من حرب أكتوبر

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ذكريات وتفاصيل حرب أكتوبر المجيدة.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته بالندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، إن الرئيس السادات قرر قبل الحرب إخراج الخبراء السوفيت من مصر، وعليه أولى الأمريكان الشأن والموقف المصري اهتماما، ووافقوا على إجراء جولات مشاورات.

وتابع: “لأول مرة يتم إجراء جولات مشاورات، بين مصر والأمريكان، معقبا: تلك الجولات لم تأت بثمارها ولم يكن هناك تفاعل”.

وأوضح أن الدولة المصرية كانت تستهدف حينها الحصول على شريحة من الأرض وضرب الجانب الإسرائيلي وتدمير خط بارليف وصد الهجمات المضادة والدخول في مفاوضات، مؤكدا أننا يمكننا الآن زيارة طابا ورفح، وذلك دليل على أن مصر حققت الهدف الاستراتيجي من الحرب.