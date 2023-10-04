كوريا الجنوبية واليابان تعقدان "الحوار الاستراتيجي" للمرة الأولى منذ 9 سنوات

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء أن سول وطوكيو ستعقدان محادثات على مستوى نواب الوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو أول اجتماع من نوعه منذ حوالي 9 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب إن "الحوار الاستراتيجي" سيعقد غدا الخميس بين النائب الأول لوزير الخارجية "جانغ هو-جين" ونظيره الياباني "ماساتاكا أوكانو".

وكان آخر اجتماع من هذا القبيل في عام 2014.

ويأتي اجتماع هذا الأسبوع كمتابعة لقمة مارس بين الرئيس "يون سيوك-يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا". ويخطط الجانبان لمناقشة متعمقة لمجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وفقا للوزارة.

وقد ظلت قناة الحوار الاستراتيجي، التي تأسست عام 2005، متوقفة منذ الاجتماع الأخير في أكتوبر 2014 بسبب فتور العلاقات الثنائية.

وشهدت العلاقات الثنائية بين سيئول وطوكيو تحسنا كبيرا بعد القرار الذي اتخذته كوريا الجنوبية في شهر مارس بتعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري الياباني في زمن الحرب بمفردها، دون طلب مساهمات من الشركات اليابانية.

ولم تؤثر قضية تصريف اليابان للمياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط على هذا التحسن إلا قليلا، حيث أكدت سيئول أن عملية التصريف لن يكون لها تأثير يذكر على البيئة، طالما تم ذلك بطريقة آمنة علميا.