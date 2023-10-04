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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. "المجموعة 73 مؤرخين": نحمل على عاتقنا نشر بطولات جيشنا بحرب 73

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قال الدكتور أيمن عيد، مدير وحدة الدراسات التاريخية بالمجموعة 73 مؤرخين، إن كل قصة وبطولة لأفراد حرب أكتوبر هي بحاجة لعملها فيلم يتم عرضه علي شاشات التلفاز لأنها بحاجة الي الظهور للنور أكثر وأكثر.
وأضاف عيد، خلال ندوة «البوابة نيوز» لتكريم أبطال حرب السادس من أكتوبر، في اليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات العزة والكرامة، أن ما فعله أبطال القوات المسلحة خلال حرب السادس من أكتوبر هو شيء يدعو للفخر والاعتزاز.
وأوضح عيد، ان المجموعة 73 مؤرخين هدفها محاربة الشائعات والحفاظ علي أرشيف الأبطال حتي لا يعبث أحد بتاريخنا.
وذكر عيد، ان شباب المجموعة 73 مؤرخين، حملت علي عاتقها نشر بطولات رجال القوات المسلحة الذين حاربوا في 1973م، ومحاربة عمليات التشويه والطمس لتلك الروايات العريقة التي تمثل تاريخًا عريقًا.
يذكر أن المجموعه 73 مؤرخين، مؤسسة ثقافيه للتأريخ والابحاث التاريخيه نشأت عام 2008 - وهي عبارة عن شريحة بسيطة من شباب مصر المدني المتعلم المتحمس لوطنه وتاريخه، تجمعوا لخدمة مصر ولتأريخ البطولات المصرية في حروبها ونشر الانتماء والولاء للوطن ومحاربه عمليات تشويه البطولات المصرية من طمس وتزييف.

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