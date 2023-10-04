ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غلق 14 معبرًا مخالفًا على حرم السكة الحديد في البحيرة

غلق معابر السكة الحديد
غلق معابر السكة الحديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة جميع المعابر غير القانونية على السكك الحديدية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما تمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم إنتظام حركة سير القطارات.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد 13 معبر عشوائي ومخالف على خط السكة الحديد بقرية البستان وكذا معبر آخر بمركز كوم حمادة بين محطتي قطار مديرية التحرير والبريجات  وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأهابت محافظة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما  يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع إتخا الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ads
السكة الحديد حرم السكة الحديد محافظة البحيرة مركز ومدينة الدلنجات
ads