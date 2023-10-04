غلق 14 معبرًا مخالفًا على حرم السكة الحديد في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة جميع المعابر غير القانونية على السكك الحديدية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما تمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم إنتظام حركة سير القطارات.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد 13 معبر عشوائي ومخالف على خط السكة الحديد بقرية البستان وكذا معبر آخر بمركز كوم حمادة بين محطتي قطار مديرية التحرير والبريجات وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأهابت محافظة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع إتخا الإجراءات القانونية حيال المخالفين.