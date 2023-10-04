الكنيسة القبطية تشارك في احتفالات نصر أكتوبر بالوادي الجديد

شارك الأنبا أرسانيوس اسقف إيبارشية الوادي الجديد يوم أمس وفد من الكنيسة فى احتفالات محافظة الوادى الجديد بالعيد القومى ال٦٤ والعيد ال٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدم نيافته التهنئة للشعب المصرى و للرئيس عبدالفتاح السيسى واللواء أركان حرب الدكتور محمد الزملوط وكل الحضور الكريم بالأحتفال.

وألقى نيافته كلمة تكلم فيها عن عمل الله مع الانسان الذى يعمل ويبذل الجهد و ان النجاح والوصول الى الهدف لا بد اولا من التعب و الجهد و الصبر والتضحيات وذلك حسب تعاليم الكتاب المقدس اله السماء يعطينا النجاح و نحن عبيده نقوم و نبنى نحميا ( ٢ : ٢٠).



