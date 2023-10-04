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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية تشارك في احتفالات نصر أكتوبر بالوادي الجديد

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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شارك الأنبا أرسانيوس اسقف إيبارشية الوادي الجديد يوم أمس وفد من الكنيسة فى احتفالات محافظة الوادى الجديد بالعيد القومى ال٦٤ والعيد ال٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة.
وقدم نيافته التهنئة للشعب المصرى و للرئيس عبدالفتاح السيسى واللواء أركان حرب الدكتور محمد الزملوط وكل الحضور الكريم بالأحتفال.

وألقى نيافته كلمة تكلم فيها عن عمل الله مع الانسان الذى يعمل ويبذل الجهد و ان النجاح والوصول الى الهدف لا بد اولا من التعب و الجهد و الصبر والتضحيات وذلك حسب تعاليم الكتاب المقدس اله السماء يعطينا النجاح و نحن عبيده نقوم و نبنى نحميا ( ٢ : ٢٠).

 


 

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احتفالات المحافظة بالعيد القومي أكتوبر المجيد اركان حرب الانبا ارساني اسقف إيبارشية الوادي الجديد
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