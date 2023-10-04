محافظ الشرقية يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة جاء فيها "يسعدني أن أبعث لكم أسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة ذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة والتي تأتي ذكراها العظيمة تخليداً لإنتصارات الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة ".

وبهذه المناسبة المجيدة والذكري الخالدة والتي ستظل مبعث فخر وإعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة الباسلة والذي قدم رجالها أرواحهم ودمائهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن يسعدني أن أتقدم لكم بصادق شكري وتقديري للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الباسلة بتقديم كل غالٍ ونفيس فداءاً للوطن من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، سائلين المولي عز وجل ان يعيد هذه الذكري الخالدة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام.

كما أرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثله للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الإستثمار والإصلاح الإداري والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.