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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. عميد "طب أسنان الفيوم" تشهد فعاليات اليوم العلمي

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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 شهدت الدكتور لمياء إبراهيم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، تحت إشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع، والدكتور هيثم عمرو وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان "Evidence and Trends for Implant Site Development " الذي نظمته إدارة التعليم المستمر بالكلية، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٤ بقاعة السيمنار بالكلية.

وحاضر خلال الندوة الدكتور أحمد جمال أستاذ أمراض اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور كريم فوزي أستاذ أمراض اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، والدكتور وليد عباس أستاذ مساعد أمراض اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس.

وتحدثت الندوة عن التعريف بالطرق والتقنيات الحديثة في مجال علم اللثة واستخدام الخلايا الجزعية في مجالات طب الأسنان المختلفة.

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