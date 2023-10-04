الشرقية تشيع جنازة المقدم محمد رفعت شهيد حريق الإسماعيلية

شيع المئات من أهالي قرية الحسينية التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم الأربعاء، جنازة الشهيد المقدم محمد رفعت لبدة الذي استشهد في حريق مديرية أمن الإسماعيلية الاثنين الماضي في جنازة شعبية مهيبة وسط هتافات لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.

ووصل الجثمان إلى القرية ملفوفًا بعلم مصر، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في المسجد الكبير بالقرية قبل تشييعه إلى مثواه الأخير في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة.

وتقدم أهالي وأقارب الشهيد لحمل الجثمان وسط المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة الذين حرصوا على حضور الجنازة وتشييع الشهيد إلى مثواه الأخير ودفنه في مقابر أسرته بالقرية.

وتقدم جنازة الشهيد عدد كبير من قيادات ورجال مديرية أمن الشرقية على رأسهم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية اللواء محمد صلاح.

كان المقدم محمد رفعت لبدة قد استشهد في حريق مديرية أمن الإسماعيلية الاثنين الماضي جراء حريق الإسماعيلية الكبير الذي التهمت نيرانه مديرية أمن الإسماعيلية، حيث التهم الحريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل وأودى بحياة الشهيد وتسبب في إصابة آخرين.