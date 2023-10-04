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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يعتمد المخططين الاستراتيجيين لمدينتي النجيلة والعلمين

محافظ مطروح يعتمد
محافظ مطروح يعتمد المخططين الاستراتيجيين للنجيلة والعلمين
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اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المخططين الاستراتيجيين لمدينتى النجيلة والعلمين؛ تمهيدا لاعتمادهما النهائى من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. 

واعتمد محافظ مطروح، المخطط الاستراتيجى لمدينة النجيلة بعد اعتماد الحيز العمرانى لها بمساحة حوالى ٨٠٠٠ فدان وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على المخطط. 

كما اعتمد أيضا تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينه العلمين بعد أن تم إضافة مساحة ٢٥٨ فدانا للحيز العمرانى، مؤكدا أن اعتماد المخططات الاستراتيجية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويأتى ذلك ضمن خطة الدولة لتحسين البيئه العمرانية واستيعاب الزيادة  السكانية وتنفيذا للاشتراطات البنائية الجديدة.
 من جانبها أضافت المهندسة أمل عرفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، إنه جار العمل  بالمخطط الاستراتيجى لمدينة سيوة، وسيتم البدء بتحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة الحمام، بما يهدف إليه من تحقيق استقرار وتنمية مستدامة.

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