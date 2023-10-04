"أحكام الإفلاس في القانون الوطني والدولي" ندوة بـ"حقوق عين شمس"

نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة علمية حول تعدیل قانون الإفلاس وإعادة الھیكلة وأثره على جذب الاستثمارات الأجنبیة في ظل التحديات الداخلية والدولية، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال).

وجاءت الكلمات الافتتاحية للندوة من محمد صافي عميد الكلية، والسيدة أنا جوبين بريت، أمینة الأونسیترال ومدیرة شعبة القانون التجاري الدولي في مكتب الشئون القانونیة بالأمم المتحدة.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية بكلمة المستشار أحمد خیري، مساعد وزیر العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وهو القطاع الذي يتبعه المحاكم الاقتصادية المختصة بالإفلاس، والذي يعد من شركاء الكلية في برنامج تدريب الطلاب وتنظيم المؤتمرات والذي بدأ منذ العام الماضي.

وقد جمع المؤتمر من المتحدثين ومن الحضور كوكبة من أساتذة القانون، والقضاة والمحامين والموظفين الدوليين فضلا عن طلاب الكلية من كل المراحل. وكان من ضمن من ألقوا كلمات مهمة في المؤتمر المستشار محمد عبد العال، أمین لجنة الإصلاح التشریعي، مجلس الوزراء المصري، والمستشار محمد بدور، قاضي إفلاس ورئیس محكمة الاستئناف بقطاع المحاكم المتخصصة، وزارة العدل، والأستاذ عثمان موافي - شریك رئیسي و مؤسس في ADSERO - مكتب راجي سلیمان وشركاه للمحاماة.

وكان من ضمن محاور المؤتمر أيضا تناول البعد المقارن والبعد الدولي لأحكام الإفلاس، وفي هذا الإطار شارك ماھر عثمان السعید، وزارة التجارة - المملكة العربیة السعودیة، وذلك فضلا عن الأستاذ بنجامین ھیریسیت ، موظف قانوني - أمانة الأونسیترال والذي تناول أحكام مشروع القانون النموذجي للإفلاس والتنفیذ الدولي. وقد ألقى التقرير الختامي للمؤتمر الدكتور شريف العطافي، المدرس بقسم القانون المدني ومدير العيادة القانونية.

وقد أعد برنامج الندوة وتنسيقها وترأس إحدى جلساتها ياسين الشاذلي، أستاذ القانون التجارى ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. ويأتى تنظيم هذه الفعالية في باكورة "أيام الأونسترال في أفريقيا" والتي تنظمها لجنة الأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي، وتحافظ كلية الحقوق بجامعة عين شمس على شراكتها المميزة مع الأونسترال في هذا الصدد، حيث تأتي هذه الفعالية كأول فعالية تطلق أنشطة الأونسترال في أفريقيا من رحاب جامعة عين شمس للعام الثاني على التوالي، كما سيشارك الأونسترال في تنظيم مؤتمر الكلية حول الذكاء الاصطناعي في الرابع والخامس من شهر نوفمبر 2023.

ويعد التعاون مع الأونسترال ضمن أولويات الكلية بهدف ربطها بالجهات الدولية القانونية المرموقة وإتاحة الفرصة لطلاب الكلية لاختبار الواقع العملي. وعليه فبالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والأحداث العلمية فإن الكلية بدأت العمل كشريك استراتيجي مع الأونسترال في مشروع CLOUT المتعلق بقاعدة بيانات أحكام التحكيم الوطنية والدولية والذي أطلقته الأونسترال منذ عدة سنوات بهدف جمع وتصنيف وتلخيص الأحكام الأساسية المتعلقة بالتحكيم من المحاكم الوطنية والدولية، وذلك من أجل إتاحة كل تلك الأحكام مجانا للكافة. وينسق الشراكة الاستراتيجية بين كلية الحقوق والأونسترال في المشروعات المختلفة أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية.