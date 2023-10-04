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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعرف على تشكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

الشيوخ
الشيوخ
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أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، عن فوز النائب محمد هيبة بالتزكية برئاسة اللجنة، والنائبان أبو الفتوح محمد، ومحمد مجدي فريد بمقعدى الوكالة بالانتخاب، فيما فازت رشا نصير بأمانة سر اللجنة.

ودعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
ويعاود المجلس الانعقاد في جلسة ثانية اليوم، لعرض الاعتراضات، وإعلان التشكيل الكامل للجان النوعية، ومن ثم دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب "الرئيس _ الوكيلين _ أمين السر".

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط الانضمام لعضوية اللجان، حيث تنص المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

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انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ دور الانعقاد الرابع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ
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