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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

عبدالخالق عياد رئيسا للجنة القوى العاملة بالشيوخ

الشيوخ
الشيوخ
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أسفرت نتيجة  انتخابات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن فوز عبدالخالق عياد برئاسة اللجنة وعمرو عزت وكيلًا ومجدي عبدالرحيم سليم وكيلًا،كما فازت النائبة نهى أحمد فتحي أمين سر.

ودعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

ويعاود المجلس الانعقاد في جلسة ثانية اليوم، لعرض الاعتراضات، وإعلان التشكيل الكامل للجان النوعية، ومن ثم دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب "الرئيس _ الوكيلين _ أمين السر".

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط الانضمام لعضوية اللجان، حيث تنص المادة 40 على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.
 

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نتيجة انتخابات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عبد الخالق عياد انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية
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