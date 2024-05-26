التموين: طرح 20 ألف رأس ماشية خلال عيد الأضحى بالمجمعات الاستهلاكية

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة تم استيرادها من خلال الشركة المصرية السودانية ليتم طرحها بمنافذ التوزيع والتي يصل عددها 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة بمناسبة عيد الاضحي المبارك.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، انه سيتم طرح 5000 رأس ضأن مبردة من خلال تلك المنافذ جاء ذلك خلال اجتماع الوم مع اللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما أضاف اللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية سيتم انشاء 26 شادر لبيع الخراف الحية بــ 16 محافظة بجانب 1350 مجمع استهلاكي لتوفير اللحوم للمواطنين بالإضافة الي توفير 2400 طن من الدواجن المجمدة واستيراد 600 طن اوراك.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة القابضة عن التعاقد علي 1000 طن لحوم مجمدة تم وصول 375 طن منها وجاري استلام باقي الكمية.

وأشارالرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية انه تم التعاقد ايضاً علي 5000 رأس اغنام بلدي وجاري توريدها من خلال الشركة المصرية السودانية .

ومن جانبه أوضح احمد كما معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ستطرح الوراك المجمدة للمواطن بسعر 90 جنيها والصدر عبوة زنة 450 جرام بسعر 57 جنيها ومتوفر كميات 100 طن اوراك و 120 طن صدور.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم أنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية وتوافر اسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود ،

وقال ان فروع التجزئة المجمعات الاستهلاكية سوف تعمل يوم وقفه عرفات واول وثاني وثالث ايام العيد بالاضافة الي استمرار البيع بعدد 2 فرع جملة رئيسي في عواصم المحافظات علي مستوي الجمهورية لتوفير السلع.

واكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تضخ في منافذها كميات كبيرة من السلع الاساسية بواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و 60 ألف طن زيت طعام، و 15 ألف طن ارز ، و 20 ألف طن مكرونة، فضلاً عن الكميات التي يتم ضخها علي البطاقات التموينية.