وزير الخارجية الإسباني: الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين يحققان العدالة والسلام بالمنطقة

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، ان الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين يحققان العدالة ويعززان السلام بالمنطقة، وذلك وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه لا أحد سيرهبنا كي نمتنع عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف ألباريس أن الوضع في غزة لا يسمح بالانتظار أكثر، وأن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة فلسطين.

وكانت قد أعلنت إيرلندا والنرويج وإسبانيا الأربعاء الماضي، اعترافها بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو.وسارع الفلسطينيون إلى الترحيب بالخطوة، التي أثارت غضب إسرائيل التي استدعت سفراءها في مدريد ودبلن وأوسلو "لإجراء مشاورات طارئة".

ودأبت إسبانيا وإيرلندا منذ سنوات على مناصرة الفلسطينيين، و مع تزايد عدد القتلى في قطاع غزة جراء الهجوم الإسرائيلي الذي يهدف إلى القضاء على حركة حماس، أطلقت دعوات عالمية لوقف إطلاق النار والتوصل لحل دائم يحقق السلام في المنطقة.