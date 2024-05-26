البنك الأهلي يستضيف الإسماعيلي اليوم بالدوري الممتاز

يحل فريق الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على البنك الأهلي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي في الـ4 عصرا على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري الممتاز بـ22 نقطة من 24 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر في 14 مباراة.

أما الإسماعيلي فيحتل المركز الـ12 بـ26 نقطة من 24 مباراة، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر في 10 مباريات.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:

وينتظر أن تشهد مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري الممتاز، منافسة شرسة بين الفرق الست المتنافسة، خاصة أن بينها أندية تسعى للابتعاد عن شبح الهبوط مثل بلدية المحلة والبنك الأهلي والإسماعيلي الذي يسعى للدخول إلى المنطقة الدافئة.

على الجانب الآخر، هناك بعض الأندية في مباريات اليوم تسعى للدخول في المربع الذهبي مثل فيوتشر، إلى جانب المصري الذي يحاول الحفاظ على مركزه في وصافة الدوري الممتاز.