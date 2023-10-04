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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أنشطة وفعاليات "قومي المرأة" بأسوان في قرى حياة كريمة

طرق الأبواب بمبادرة
طرق الأبواب بمبادرة بلدي أمانة بأسوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم ندوة مجتمعية و8 آلاف و250 زيارة منزلية ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"، حيث استهدفت توعية 51 ألف و 652 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزي إدفو وكوم أمبو.

 صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ، مؤكدة أنه تحت رعاية محافظ أسوان يتم استكمال تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى داخل جميع القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية  "حياة كريمة".

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن الندوات والزيارات المنزلية تستهدف نشر التوعية المجتمعية ، وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، بالإضافة إلى شرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة ، مع رفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع .

ولافتت إلى أن حملة "بلدى أمانة"  يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

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فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بلدى أمانة قرى حياة كريمة أخبار محافظة أسوان
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