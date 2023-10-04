الأعلى إيردات بالسينما المصرية.. 130 مليون جنيه حصيلة بيت الروبي في 3 أشهر

حقق فيلم "بيت الروبى" منذ طرحه في موسم عيد الأضحى الماضي اجمالى إيرادات بلغت 130 مليونا و183 ألف جنيه، بعدما حصد الأسبوع الماضي 366 ألفا و203 جنيهات.

وبهذه الإيرادات يسجل كريم عبد العزيز ببيت الروبي الفيلم الأعلى إيردًا في تاريخ السينما المصرية.

وتدور أحداث فيلم "بيت الروبي" في إطار كوميدي تشويقي بجانب طرح قضية مهمة تشغل الجمهور وهى مدة تأثير السوشيال ميديا على العلاقات الأسرية، وتنشأ أزمة كبيرة بين الزوجين الفنان "كريم عبد العزيز" والفنانة "نور" جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع و تخطي أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

ويشارك في فيلم "بيت الروبي" كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن وشهرته "توتا"، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.