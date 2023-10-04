بعد عزل مكارثي.. طرد نانسي بيلوسي من مبنى الكابيتول

طالب الرئيس المؤقت لمجلس النواب الأمريكي باتريك ماكهنري، رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي بإخلاء مكتبها الموجود في مبنى الكابيتول.

وأمهل ماكهنري؛ بيلوسي حتى يوم الأربعاء، لإخلاء مكتبها في مبنى الكابيتول، وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن أمر الإخلاء أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى مكتب بيلوسي: "يرجى إخلاء المكان غدا، ستتم إعادة فتح الغرفة".

وأعربت بيلوسي عن أسفها، منتقدة في بيان عملية الإخلاء بأنها "خروج حاد عن التقاليد"، مضيفة : "للأسف، لأنني في كاليفورنيا للحداد على فقدان صديقتي العزيزة ديان فينشتاين وتأبينها، فأنا غير قادرة على استعادة متعلقاتي في هذا الوقت".

وفي وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.