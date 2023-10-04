أمريكا تؤكد استمرار شراكتها الاستراتيجية مع العراق لمواجهة التحديات العالمية

أكدت الولايات المتحدة استمرار شراكتها الاستراتيجية مع العراق والقائمة على تعزيز قيمهما المشتركة، بينما يعملان معًا لمواجهة التحديات العالمية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء بمناسبة يوم العراق الوطني، "هذا يوم للتأمل والفخر بإنجازات العراق ومثابرة شعبه"، وأضاف "على مدى أكثر من 91 عامًا، سعى العراق خلال الشدائد إلى تعزيز مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا لمواطنيه وللأجيال القادمة من العراقيين".

وتابع قائلا "إن واشنطن وبغداد يعملان معا على مواجهة تحديات مثل معالجة تغير المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان وحماية البيئة وضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش"، وشدد على مواصلة تعزيز العلاقات بين الشعبين التي تشكل أساس شراكتهما.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي البيان بالقول: بالنيابة عن حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والشعب العراقي بأصدق تهانينا بمناسبة الاحتفال باستقلالهم.

