التصريح بدفن عاملين إثر سقوطهما من أعلى عقار بـ6 أكتوبر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بالتصريح بدفن، شخصين لقيا مصرعهما، إثر سقوطهم من أعلى عقار بمدينة ٦ أكتوبر، بعد مناظرة جثمانها وإجراء الكشف الظاهري عليهما، وبيان سبب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث.

وتبين من التحريات أن الشخصين المتوفيين يعملان، في مجال دهان الحوائط، وقد اختل توازنهم أثناء عملهم بواجهة العقار، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بسقوط شخصين من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عاملين بدهان حائط اختل توازنهما وسقطا ولقيا مصرعهما متأثرين بإصابتهما جرى نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.