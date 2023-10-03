ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

محمد فتحي يكتب: رسالة شاعر من المنيا لسيادة الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رسالة شاعر من المنيا لسيادة الرئيس السيسى

             أزيك أزيك يا ريس     يارب تكون كويس 
                         عايز أقولك كلمتين 
                           إما إحنا واطيين 
                            إما مش فاكرين 
                      إحنا نسينا أننا ندهنالك 
                      إحنا نسينا أننا قولنالك
                         أنزل طهر الميدان
                         أنزل مشى الأخوان
     نسينا أنك وقفت معانا      نسينا أنك سمعت ندانا
     بعد ربك أختارت شعبك      قولت مصر دى أمانة

           أزيك أزيك يا ريس      يارب تكون كويس
                        عايز أقولك بالمناسبة
                       فيه ناس كتير حاسبة
                      أن بعدك الدنيا هتحلى 
                     ميعرفوش مرار الرحلة
                   فاكرينها أسهل م السهولة
                  أو حضرتك واخدها عمولة
             ميعرفوش مرارها      ميعرفوش نارها 
           ميعرفوش أن فيه   ناس عايزة أنكسارها

          أزيك أزيك ياريس       يارب تكون كويس
                    عايز أقولك كمل الطريق
                       عدى مصر من الغريق
                             مانت حبيبها
                            أوعى تسيبها
                     غيرك همهم ع الكراسى
                  مش عايزين لمصر مراسى
        أنت الأستقرار و السلام    أنت فعل مش كلام 
              أنت أبن العسكرية      أبن راجل مية مية
                   بيك هنحقق كل الأحلام
          
                           محمد فتحى

ads
الميدان الاخوان يا ريس مرار الرحلة الاستقرار السلام
ads