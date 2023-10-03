محمد فتحي يكتب: رسالة شاعر من المنيا لسيادة الرئيس السيسى

رسالة شاعر من المنيا لسيادة الرئيس السيسى

أزيك أزيك يا ريس يارب تكون كويس

عايز أقولك كلمتين

إما إحنا واطيين

إما مش فاكرين

إحنا نسينا أننا ندهنالك

إحنا نسينا أننا قولنالك

أنزل طهر الميدان

أنزل مشى الأخوان

نسينا أنك وقفت معانا نسينا أنك سمعت ندانا

بعد ربك أختارت شعبك قولت مصر دى أمانة

أزيك أزيك يا ريس يارب تكون كويس

عايز أقولك بالمناسبة

فيه ناس كتير حاسبة

أن بعدك الدنيا هتحلى

ميعرفوش مرار الرحلة

فاكرينها أسهل م السهولة

أو حضرتك واخدها عمولة

ميعرفوش مرارها ميعرفوش نارها

ميعرفوش أن فيه ناس عايزة أنكسارها

أزيك أزيك ياريس يارب تكون كويس

عايز أقولك كمل الطريق

عدى مصر من الغريق

مانت حبيبها

أوعى تسيبها

غيرك همهم ع الكراسى

مش عايزين لمصر مراسى

أنت الأستقرار و السلام أنت فعل مش كلام

أنت أبن العسكرية أبن راجل مية مية

بيك هنحقق كل الأحلام



محمد فتحى