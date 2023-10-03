بلد القادة التاريخيين.. تعليق كيسنجر عندما سمع اسم مصر في نيويورك| فيديو

كشف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل أول لقاء مع كيسنجر في مايو 99 بحفلة بفندق هيلتون نيويورك في الشارع السابع وكان هناك 1000 شخص ومنظمها جمعية بذور السلام، وكانت تجمع الشباب الفلسطيني والإسرائيلي ويجلسوا في معسكرات للنقاش في محاولة لتفريق شحنة الكراهية.

وقال أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدبلوماسي وظيفته تكوين صداقات واتصالات وتجميع معلومات لخدمة وطنه، ولا توجد دبلوماسية مجانا.

وتابع: كل عشاء دبلوماسي هدفه الأساسي جمع معلومات لوطنه مفيدة، وكل دبلوماسي يخدم وطنه ووفقا لتدريبهم، مؤكدًا أن مجدي عبدالمنعم عمر ضابط المخابرات المصرية هو من علم ودرس الدبلوماسي أحمد أبو الغيط، والبعض يتصور أن الدبلوماسي بدلة حلوة وسيارة جميلة وهذا غير صحيح.

وأوضح أبو الغيط، أن كيسنجر ومحمد حسنين هيكل لهما تأثيرا كبيرا من خلال كتابتهم ومعلوماتهم ومفاهيمهم، مؤكدًا أن كيسنجر في أول لقاء عندما سمع اسم مصر قال إن مصر بلد جامد قوي وعظمتها أنها تفرز قادة تاريخيين تختلف معاهم أو تكرههم هم قادة تاريخيين.