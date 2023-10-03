رئيس وزراء أوكرانيا يتوقع بدء محادثات ما قبل الانضمام مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت

توقع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال بدء الانخراط في محادثات ما قبل عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت خلال العام الجاري.

وقال شميهال - في اجتماع للحكومة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /الثلاثاء/- " أثق أنه بعد استكمال جميع متطلبات المفوضية الأوروبية، سنبدأ محادثات ما قبل الانضمام خلال العام الجاري 2023".

وأشار شميهال في هذا الإطار إلى أهمية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في كييف أمس /الإثنين/، قائلا: "إن الحدث يوضح أن أوكرانيا كانت وستظل، جزءًا من أوروبا الموحدة.. وأن هذا دليل على دعم أوكرانيا المطلق لتطلعاتنا إلى النصر والسلام والازدهار والمستقبل الأوروبي".

يذكر أن أوكرانيا ومولدوفا مُنحتا صفة مرشح للاتحاد الأوروبي في يونيو 2022.