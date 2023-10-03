معدية وتتخفى.. طبيب يحذر من انتشار حشرة بق الفراش

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة، أن كلام وزير الصحة في مؤتمر حكاية وطن كان واقعيا وعرض المشكلات وما هو المأمول فيها وإلى أين تم الوصول في حلها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مبادرات صحية تشمل من مرحلة الولادة وربما ما قبلها من خلال متابعة الأم الحامل وحتى كبار السن.

وأكد عنان، أن هناك 14 مبادرة صحية تشمل كل المراحل العمرية شهدت 110 ملايين زيارة، حيث إن المواطن يمكنه زيارة أكثر من مبادرة والاستفادة منها.

وأوضح أن مبادرة القضاء على فيروس سي وفرت إنفاق 23 مليار جنيه على الأدوية في المستقبل للعلاج من هذا المرض.

وحول حشرة بق الفراش، قال إنها كانت موجودة قديمًا ولكنها انتهت منذ خمسينيات القرن الماضي، وتأتي بسبب التكدس وزحام المواطنين إلى جانب عدم النظافة.

وأشار إلى أن الحشرة لا تسبب وباء معين ولكنها معدية وتتميز بقدرتها على التخفي ومن الصعب القضاء عليها، لأنه يمكنه البقاء في مكان ما دون طعام أو شراب طيلة 300 يوم

واستطرد عنان، أن بق الفراش يحتاج درجة حرارة مرتفعة حتى يمكن القضاء عليه وكذلك رش المدينة كلها، لافتا إلى أنه لا خطر من لدغتها.

