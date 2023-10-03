جلسة نقاشية بعنوان "فرص الدراسة والعمل فى ألمانيا" بالمعرض الدولي للمياه

قدم الدكتور مهندس عبدالله نصور استاذ بإدارة النفايات الصلبة بجامعة روستك الألمانية، جلسة نقاشية بعنوان "فرص الدراسة والعمل فى ألمانيا"، واستعراض العلاقات بين الجامعات فى الوطن العربى وألمانيا، وكيف يكون الطالب مؤهلاً للسفر والدراسة والحصول على فرص عمل.

وأشار إلى أن هناك عدد من الأساسيات التى يتطلب على كل طالب أن يحققها حتى يستوعبه مناخ العمل فى ألمانيا، ومن أهمها المهن الفنية، والتعليم الفنى، وهناك العديد من الجهات التى تقدم منح للدراسة.

وشرح عبدالله نصور، كيفية اعداد السيرة الذاتية ليكون مكتوب بشكل واضح ويلبى متطلبات جهات العمل للطالب، موضحاً اسلوب التواصل مع الشركات الخاصة والتقدم للمنح الدراسية.

يُذكر، أن المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبو ٢٠٢٣، يستهدف عقد ٦ جلسات متخصصة و١٠ حلقات نقاشية، تهدف إلى مزيد من المحاكاة وتبادل الخبرات وتعزيز التخصصية الهادفة إلى المعرفة.