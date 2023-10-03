وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدارس إدارة المطرية

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الثلاثاء، مدارس إدارة المطرية التعليمية.

كان فى استقبالها الدكتورة هدى فوزي مدير عام الإدارة ومديرى المدارس، وتفقدا مدرستي السيدة خديجة الثانوية بنات والسيدة خديجة الرسمية لغات، وجاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

وتابعت عبد الفتاح طابور الصباح الذى تميز بالنشاط والحيوية والفقرات الوطنية المتنوعة وتحية العلم والنشيد الوطني.

كما أطمأنت خلال الزيارة على نظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية ، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب ومتابعة القنوات التعليمية .

وفى ختام الزيارة تقدمت لمدير عام الإدارة ومديرى المدارس بالشكر والتقدير على جهودهم المبذولة مع الطلاب.