"الثقة بالنفس" ورشة عمل بمدرسة الشهيد محمود ناجي بطور سيناء

أقامت مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل عن “فن الثقة بالنفس”، بالتعاون مع المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بحضور فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، وأسرة المكتبة واسرة الإعلام التربوي بالمدرسة، وبمشاركة العشرات من طلاب الصف الثاني الثانوي.

تأتي الورشة تفعيلا وتنفيذا لتعليمات محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، ببناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس لتأسيس الموهوب بالشكل الصحيح، فضلا عن اكتشاف ورعاية الموهوبين، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

بدأت الورشة بتعريف مفهوم الثقة بالنفس، ولماذا يجب أن نثق في أنفسنا، كما استعرضت صفات الشخص الواثق من نفسه، تلاها اختبار الثقة في النفس من خلال 50 سؤالا أجاب عنها المشاركون بنعم أو لا .

في النهاية جرى تجميع إجابات المشارك فإذا كان مجموع إجاباته بنعم من 37 إلى 50 فهو شخص تتوفر لديه الثقة بالنفس، وإذا كان مجموع إجاباته بنعم من 20 إلى 36 فإن الشخص لديه ثقة في نفسه ولكن عليه أن يحرص على زيادتها، بينما إذا كانت مجموع الإجابات بنعم من صفر إلى 19 فإن الشخص يحتاج إلى بث الثقة في نفسه.

كما استعرضت الورشة العوامل التي تزيد من ثقة الشخص في نفسه، وحذرت المشاركين من عدم القيام بأفعال معينة تحت عنوان “لا تفعل” منها:

لا تسعى للكمال

لا تقارن نفسك مع الآخرين

لا للتأنيب عند الخطأ

لا تخشى مواجهة الخطأ

لا للبيئة السلبية

في الختام قدمت الورشة مجموعة من النصائح للمشاركين منها :

اكتشف سبب انخفاض ثقتك في نفسك

تذكر أن بناء الثقة في النفس يحتاج وقت وتدريب

تحد السلبيات بالإيجابيات.

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