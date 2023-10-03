"تضامن الشيوخ": السيسي لبى نداء ملايين المصريين في كل الميادين

أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي خلال إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن كلمات الرئيس حملت رسائل عديدة ومهمة، ولامست قلوب المصريين.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، أن ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية 2024 جاء لتلبية نداء الشعب المصري بكافة أطيافه، وظهر ذلك اليوم خلال نزول ملايين المواطنين في كافة الميادين المصرية للهتاف بأسم الرئيس السيسي ومطالبته بالترشح، ليلبي الرئيس النداء مرة أخرى من أجل استكمال مسيرة البناء والتنميه في بناء دولة عصرية حديثة.

وطالبت جموع الشعب المصري بالالتفاف حول الرئيس السيسي من أجل جني ثمار ما حققناه من انجازات عظيمة خلال العشر سنوات الماضية في المجالات قائلة: "المصريون يعتبرون ترشح الرئيس اليوم يوم عيد"، وذلك لأنهم يعتبرونه قائد وطني لم يخذل شعبه في أصعب الظروف، ويرون إخلاصه في العمل من أجل ونصرة الوطن ودفع عجلة الدولة نحو الإنتاج والتنمية والبناء".