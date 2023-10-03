رئيس جامعة المنوفية يشهد تحية العلم بالتربية الرياضية

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، تحية العلم متقدما صفوف طلاب كلية التربية الرياضية فى بداية العام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكان فى استقباله الدكتور نعيم فوزى عميد الكلية ووكلاء الكلية.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد مشيدا بالتزام جميع الطلاب بالفرق الدراسية المختلفة بالحضور، وهذا ما يعهده دائما من طلاب التربية الرياضية الالتزام وممارسة الرياضات المختلفة بانتظام، وما تضمه الكلية من أبطال فى مختلف الألعاب، لتمثيل الكلية والجامعة فى المنافسات الرياضية، مؤكدا اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتأهيل الشباب والحفاظ على الصحة العامة والتشجيع على ممارسة الرياضة من أجل صحة أفضل متمنيا عاما موفقا للطلاب.

هذا ورحب الدكتور نعيم فوزى برئيس الجامعة فى رحاب الكلية والشكر لتواجده بين الطلاب، مؤكدًا أن الكلية تشهد التزاما كبيرًا من الطلاب منذ اليوم الأول للعام الدراسي، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

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