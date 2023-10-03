شويجو: الجيش الروسي أضعف القدرة القتالية للقوات الأوكرانية

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية، أضعفت بشكل كبير القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف «شويجو» في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: «جنودنا يتصرفون بجرأة وحسم، ويظهرون بطولة حقيقية»، حسب ما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة أنباء «سبوتنيك».

يذكر ان أوكرانيا اعلنت إسقاط صاروخ كروز استهدف منطقتي ميكولايف ودنيبروبتروفسك و29 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

وكانت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية، قد قالت في وقت سابق إنَّ الهجمات استمرت أكثر من 3 ساعات الليلة الماضية.