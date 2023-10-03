ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شويجو: الجيش الروسي أضعف القدرة القتالية للقوات الأوكرانية

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية، أضعفت بشكل كبير القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف «شويجو» في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: «جنودنا يتصرفون بجرأة وحسم، ويظهرون بطولة حقيقية»، حسب ما أفادت فضائية  القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة أنباء «سبوتنيك».

يذكر ان أوكرانيا اعلنت إسقاط صاروخ كروز استهدف منطقتي ميكولايف ودنيبروبتروفسك و29 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

وكانت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية، قد قالت في وقت سابق إنَّ الهجمات استمرت أكثر من 3 ساعات الليلة الماضية.

 

ads
الدفاع الجيش الروسي القاهرة الاخبارية أوكرانية القوات الروسية
ads